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海外網購詐騙稅款 財部：網路申請退稅3月底上線

2025/02/12 18:05

財政部關務署表示，近期出現假冒海關的詐騙案例，請民眾提高警覺。（關務署提供）財政部關務署表示，近期出現假冒海關的詐騙案例，請民眾提高警覺。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，近期出現假冒海關的詐騙案例，詐騙集團謊稱國外親友或國際物流公司，以貨物遭海關扣押為由，要求民眾匯款支付高額稅費或罰鍰，請民眾提高警覺。關稅署指出，海外網購若遭詐騙，可在進口貨物放行翌日起6個月內，檢具資料寄送至海關申請退稅費，而網路申請退稅平台將於3月底上線。

關務署說明，詐騙集團通常假冒國外親友或網友，透過社交媒體或線上交友軟體聯繫並取得信任後，謊稱寄送高價值禮物（如黃金、珠寶甚至現金）至台灣必須繳納高額稅金，或因違反「洗錢防制法」遭海關扣押須繳納罰鍰為由，要求民眾將款項匯入特定私人帳戶，以使貨物通關放行。

另外，詐騙集團可能同時假冒物流業者，要求民眾聯繫假物流客服電話；或假冒海關人員，要求民眾繳納貨物相關通關處理稅費，種種詐騙手法，使民眾更易遭騙上當。

關務署強調，海關依法扣押貨物均開立正式扣押收據，若涉及罰鍰，也依規定送達書面處分書，且所有稅費及罰鍰款項均須透過金融機構直接入帳國庫專戶，海關人員不會主動以電話、簡訊、電子郵件或即時通訊軟體等非書面管道通知民眾繳納稅款或罰鍰，更不會要求匯款至私人帳戶。

關務署再次提醒民眾，勿輕信來路不明的通知，若接獲類似通知，請撥打關務署或各關電話查證，務必提高警覺，切勿依照指示匯款，以免蒙受財務損失。

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