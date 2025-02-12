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「新住民」將納入就業服務法促進就業對象 縮短預告期至7日

2025/02/12 17:56

勞動部預告，將「新住民」納入就業服務法促進就業對象。（記者李靚慧攝）勞動部預告，將「新住民」納入就業服務法促進就業對象。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕繼「街友」後，勞動部規劃將取得居留權的外籍配偶「新住民」，納入就業服務法第24條「致力促進就業」的對象，勞動部日前已預告修訂就服法相關條文草案，並縮短預告期至7日，蒐集各方意見後，進一步召開法規諮詢會，期望能在1個月後實施。

勞動部本月10日公告，為落實保障新住民就業權益，藉由提供各項服務措施與就業獎勵、補助計畫，積極協助新住民融入職場促進就業，因此根據就業服務法第24條第1項第10款，將「新住民」納入「有必要」給予協助的對象。

勞動部官員指出，「新住民基本法」去年訂定，依照該法認定，「新住民」的範圍包含5大類，但中階移工、技術移民等類型，屬於工作穩定、經濟能力較佳族群，其中因「婚姻」來台，與有我國戶籍的國民結婚，經許可在臺灣地區居留、依親、長期居留、永久居留或定居的外國人、中港澳居民及無國籍人民，多屬於經濟弱勢，才是此次修法要納入協助、促進就業的對象。

勞動部解釋，近年我國新住民人數日漸增多，其中一大部分是因「婚姻」來臺，雖然來台取得居留權後的4至6年，即可取得我國國籍，但考量新住民來台初期，語言文字識讀能力及專業技能多未俱足，屬於就業市場的相對弱勢者。

勞動部在2008年，已訂定「促進新住民就業補助作業要點」，提供新住民臨時工作津貼、職業訓練生活津貼、僱用獎助及求職交通補助金。根據近2年的統計，申請最多的「職業訓練生活津貼」，1年申請人數約在900至1200人。

不過，因其中涉及「中港澳」居民，勞動部為求慎重，因此在預告期滿後，將邀集學者專家，進一步召開法規諮詢會，確定沒有疑慮後，再送法規會審議，期望1個月後可實施。

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