台達電ESG耕耘有成 首度發表內部碳定價報告

台達電副總裁暨永續長周志宏表示，內部碳定價是有效的碳管理機制。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）ESG耕耘有成，今日發表《台達電子內部碳定價報告書》，副總裁暨永續長周志宏表示，內部碳定價是有效的碳管理機制，台達鼓勵企業將「碳排有價」的觀念在組織內部紮根，以具體的貨幣化形式將外部衝擊內部化。

台達電此次將公司推廣內部碳定價的實務經驗編撰成電子版專書，分享全球碳費發展趨勢、當前內部碳定價的各式應用、台達碳定價管理機制的關鍵運作要素以及階段性成效。面對各國日益嚴格的氣候政策法規與客戶端的市場需求，內部碳定價制度除了落實碳排有價的觀念，可望成為企業將氣候風險轉化成低碳轉型綠色商機的重要推手。

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此外，台達電推展專書的目標之一，包括協助企業完善ESG，透過善用碳管理工具，與書中分享的執行步驟與脈絡，結合核心發展策略與減碳目標，驅動內部行為改變，有助於對應國內碳費收取，以及歐盟碳邊境調整機制（CBAM）等法規的變化。

台達副總裁暨永續長周志宏指出，2021年是台達電實施內部碳費機制的頭一年，隔年即達到市場溫室氣體排放下降13.5%的成效，2023年進一步下降39%，成果顯著。儘管目前全球的碳費價格不一，企業可以依營運需求，自行訂定內部碳價，據此建立策略目標、配套措施與基礎建設，助力推展減碳行動，形成一個企業減碳的正向的循環。

台達電統計，常見的內部碳定價作法包括影子價格、隱含價格、碳費，以及內部排放交易等不同應用形式。台達2014年起即以「影子價格」為機制計算排碳對投資專案的影響，至2021年則將「內部碳費」融入管理機制，以每公噸300美元（約新台幣9851元）的價格，向事業單位徵收碳費。

此外，台達電進一步將碳費轉成碳基金，鼓勵事業單位投入再生電力發展、能資源管理，以及低碳創新研發，以加速減碳目標達成進而推動創新研發，例如開發「再生電力匹配程式」，以及評估「導入氫能技術」的可行性，過程中除了強化整合內部溝通機制與資源整合，也能開創未來商機。

未來台達將深入規劃內部碳費機制的進階方法學，將碳費收取涵蓋範疇由目前的範疇一與範疇二，擴及至範疇三排放，並透過內部碳定價機制聚焦前瞻的科技研發，鼓勵發展更多創新低碳產品與解決方案，拓展綠色商機，攜手全球客戶與供應商夥伴，共同朝向全球淨零的氣候目標邁進。

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