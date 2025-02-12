漢翔、船舶中心簽署合作協議 開啟海空結盟新局

漢翔總經理馬萬鈞（右2）與船舶中心執行長周顯光（左2）共同簽署合作備忘錄，雙方董事長胡開宏（右1）與邱逢琛（左1）擔任見證人。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日與船舶中心共同簽署合作協議，開啟「海空結盟」新局。漢翔表示，雙方將標的放在擴大研發、設計、製造、測試、維修等業務，從裝備到系統都是合作的範疇，在按照各自的專業領域進行技術互補，來促進產業能量的提升，以有助於未來新業務的獲得。

今日簽約儀式由漢翔總經理馬萬鈞與船舶中心執行長周顯光共同簽署，雙方董事長胡開宏與邱逢琛擔任見證人。

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胡開宏表示，造機與造船，都是源自機械工程，並與流體力學、結構設計、材料製程、系統整合等多門學問息息相關，可謂異曲同工，更重要的是，雙方都積極響應國家政策，為了奠定國防基石而努力。

漢翔與船舶中心的合作，是航空與船舶產業強強聯手的一大步，能為國防自主目標打造堅實的基礎，透過雙方核心能量的互補，加速產業升級的步伐，提升台灣航運產業及機械工程在國際上的能見度，並爭取更多的商機。

漢翔表示，船舶中心為經濟部、國防部以及交通部共同成立的公設研究機構，全名為「財團法人船舶暨海洋產業研發中心」，主要任務為提升國內造船工業水準。目前承接多項國防船艦系統整合計畫，並將發展水下無人載具。

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