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憂海外旅遊突發重病 產險業鎖定緊急救援、遠距醫療提供諮詢

2025/02/12 16:24

民眾出國旅遊擔憂在海外突發重病，產險業紛鎖定緊急救援、遠距醫療提供諮詢（業者提供）民眾出國旅遊擔憂在海外突發重病，產險業紛鎖定緊急救援、遠距醫療提供諮詢（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕藝人大S在日本旅遊因流感驟逝，引發國人對海外旅遊突發疾病的重視，產險業者指出，出國人生地不熟勢必提高就醫難度，近來多家業者均在旅遊綜合保險增加附加服務，例如緊急救援服務專線、遠距醫療諮詢服務，讓保戶多一個諮詢的管道，不至於求助無門。

兆豐保險針對投保國外旅行綜合保險的保戶，除了原有的海外突發疾病、傷害醫療、身故失能等保障，當保戶在國外因故需要醫療協助，可撥打保單上提供的SOS緊急救援服務專線，由國際SOS針對保戶需求提供相關服務。

國際SOS服務可分為醫療、旅遊二大類，在醫療協助部分，可提供旅遊保健電話諮詢服務、醫療服務機構推薦、安排住院、醫療轉送、醫療翻譯、代轉醫療費用、緊急轉送回國等服務。但部分服務項目僅提供諮詢、協助，保戶實際使用所產生的費用，仍需由保戶自行負擔。

台灣產險的旅平險海外突發疾病保險已涵蓋法定傳染病，且針對保戶投保海外旅平險達一定金額以上，額外提供IC care遠距醫療諮詢服務，若保戶在海外旅遊期間有醫療需求，可線上視訊向醫生諮詢。

中國信託產險則針對海外旅平險保戶，提供「24小時急難救助服務」，在「醫療協助」部分，包括緊急醫療轉送、安排親友前往探視或處理後事、安排未成年子女返國等項目。

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