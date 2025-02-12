傳鴻海願意收購日產股權 劉揚偉：合作而非併購

劉揚偉表示，鴻海確實有跟雷諾汽車談到日產股權的部分，但併購不會是最主要目的，還是以合作為主。（本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，鴻海精密工業股份有限公司願意收購雷諾公司所持有的日產汽車公司股份，此舉可能為這家陷入困境的日本汽車製造商帶來一線生機。

鴻海董事長劉揚偉週三（12日）在公司活動空檔向記者表示，已與日產和本田汽車公司接洽，商討潛在的合作事宜。劉揚偉也強調，「買股權不是目的」。

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他還表示，鴻海將在第一季宣布電動車合約製造業務的新日本客戶，但他在簡短的發言中，並未具體說明客戶名稱或生產規模。

劉揚偉表示，鴻海一直都有跟很多家車廠接觸，日產、本田都是對象之一，跟日產的大股東雷諾也有接觸，確實也有跟雷諾談到日產股權的部分，但併購不會是最主要目的，還是以合作為主。

劉揚偉表示，鴻海會堅持原本的生意模式（CDMS）來與車廠合作，絕對不會進入品牌；未來若與日產合作，一定也會是朝CDMS的模式。

鴻海先前曾考慮收購法國公司雷諾汽車所持有的日產36%的股份。鴻海一直是蘋果iPhone和電子產品製造商，目前該公司正進軍電動車等新領域，以抵消智慧型手機銷售停滯的影響。

根據彭博之前報導，在本田和日產汽車制定業務整合計畫期間，鴻海集團一直採取觀望態度。目前，這兩家日本汽車製造商正考慮終止聯盟的談判。

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