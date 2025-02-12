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閎暉斥資14.18億元 收購日本FDK股權45％

2025/02/12 15:56

閎暉斥資14.18億元收購日本FDK股權45%。（擷取證交所網站）閎暉斥資14.18億元收購日本FDK股權45%。（擷取證交所網站）

〔記者王憶紅／台北報導〕閎暉（3311）今日宣布，將斥資14.18億元，收購日本FDK股權45%。閎暉表示，本次公開收購完成後，將維持FDK在日本東京證券交易所上市，並加強兩家公司合作，擴大營運規模，且透過此次營運合作，閎暉將跨入能源電力產品的佈局。

隨著AI技術進步，對於高效能、持久、輕便的電池需求將日益增加，再者電子產品移動性與便捷性的要求、物聯網（IoT）與智能城市等等的市場趨勢，都將高度依賴電池的發展，FDK具有深厚的研發創新能力，搭配閎暉的成本管理與製造能力及跨產業的客戶資源，相信這次的合作，將可大幅度提升整體績效及增加國際競爭力，以創造股東、客戶及員工最大價值。

閎暉今日召開重大訊息表示，將公開收購日本上市公司FDK株式會社普通股1552.74萬股，約為FDK 45%股權。同時，閎暉與FDK之母公司富士通株式會社也在今日簽署應賣協議（Tender Agreement），日本富士通目前持有FDK約58.82%，在進行此案之公開收購時，日本富士通依該協議規定將其持有之全數FDK普通股參與應賣；惟本公司僅於預定收購數量範圍內收購。公開收購價金每股普通股為現金日幣435元、約台幣91.35元，總金額逾14.18億元。

閎暉指出，收購完成後，在現有產品基礎上，透過廣泛業務觸角，擴大客戶網絡及銷售市場，帶來新的產品組合與成長動能。經由產能利用整合，有助提升營運效率，深化EMS業務，進一步優化製造、研發成本及核心競爭力。同時增加生產基地以降低營運風險，提供客戶更具競爭力之產品及服務，以增加雙方營運優勢。

閎暉指出，閎暉擅長以橡膠、塑膠、光學、Film材、玻璃等機構件之異材質結合與核心技術整合，提供客戶設計與製造服務，尤其在汽車內裝機構模組及面板外觀模組等產品應用，同時致力於穿戴產品、智能鎖、網通及物聯網（IoT）等領域之機構整合元件，持續提升在車用、5G等領域之競爭優勢，以擴展市場版圖。

FDK成立於1950年，主要業務領域為製造、銷售並出口各式電池和電子裝置，同時也包含電池模組、能源儲存系統及新世代電池/能源等電子裝置。在現行電池技術之外，FDK致力於成為產業之「Smart Energy Partner」，因應能源需求投入研發安全且有效率的能源使用方法，其鎳氫電池（NiMH Batteries）憑藉耐用性高、高放電率、標準化及相容性廣等特性，產品市占率高居全球第一；一次性圓柱狀鋰電池（Lithium Primary Batteries）因電壓穩定、產品設計靈活性高、適應高溫及嚴寒氣候及使用壽命長等優點，在市場居領先地位。

另外，在新興的能源儲存和智能化應用方面，FDK均保持技術領先的優勢，並兼顧環境保護之社會責任。

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