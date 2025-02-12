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2重棒打擊中國晶片業 設備採購將終止連3年成長

2025/02/12 16:04

面臨產能過剩問題，以及美國制裁帶來的更大限制，中國晶片製造設備採購量在經歷3年的成長後，今年將出現下降。（路透）面臨產能過剩問題，以及美國制裁帶來的更大限制，中國晶片製造設備採購量在經歷3年的成長後，今年將出現下降。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕路透報導，顧問公司TechInsights 週三（12日）表示，由於中國晶片業面臨產能過剩問題，以及美國制裁帶來的更大限制，晶片製造設備的採購量在經歷3年的成長後，今年將出現下降。

加拿大半導體研究公司TechInsights表示，中國至少在過去兩年中一直是晶圓製造設備的最大買家，購買價值410億美元（台幣1.35兆元）的設備，佔2024年全球銷售額的40%。

TechInsights高級半導體製造分析師鮑里斯·梅托迪耶夫（Boris Metodiev）在線上研討會上表示，今年中國的支出預計將降至380億美元（台幣1.25兆元），年減6%，在全球採購中的佔額將降至20%，這是自2021年以來的首次下降。他說：由於出口管制和產能過剩，可以看到中國支出有所放緩。

中芯國際週三也表示，成熟製程晶片存在供應過剩的風險。

梅托迪耶夫表示，儘管中國一直努力實現晶片製造設備的自給自足，但其最大的弱點仍然是欠缺曝光機系統，以及測試和組裝工具設備。

荷蘭ASML公司是全球最大的曝光機製造商。梅托季耶夫指出，到2023年，中國公司僅提供該國使用的17%的測試工具和10%的組裝設備。

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