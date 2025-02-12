Klook完成1億美元增資 深化亞太地區布局

Klook宣布完成1億美元（約32億台幣）融資。（業者提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕旅遊電商平台Klook今天宣布完成1億美元（約32億台幣）增資，由國際成長型投資公司Vitruvian Partners領投。Klook表示，此次增資將幫助公私加速拓展新世代旅客市場，並深化亞太地區布局。

2024年適逢Klook成立10週年，Klook指出，至今已促成數千萬次流暢的旅遊預訂體驗，並積極支持在地夥伴發展，為亞太地區GDP貢獻72億美元，創造超過21.9萬個就業機會，進一步展現其在旅遊產業成長中的關鍵推動角色。

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Klook執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示：「過去10年，Klook已成為亞太地區首選的旅遊體驗平台，重新定義旅客探索目的地旅遊的方式，隨著亞太持續穩居全球旅遊市場的核心地位，Klook憑藉強大的品牌力、廣泛穩健的供應鏈網路和深厚的在地專業，持續為注重體驗的新世代旅客創造更大價值。我們很高興能攜手Vitruvian，共同迎接下一階段的成長。」

根據最新預測數據，亞太地區的國際旅客人次預計將從2024年的6.19億增加至2026年的7.62億，超越2019年的歷史高點。隨著旅遊市場強勁復甦，旅客行為也在不斷演變，體驗消費正逐漸取代物質消費成為主流趨勢。

Klook表示，Vitruvian Partners長期支持快速成長且具指標性的企業，此次投資將為Klook下一階段的發展帶來更加深厚的專業經驗與國際視野。憑藉豐富的旅遊產業投資經驗，Vitruvian的合作將進一步強化Klook拓展的決心，鞏固其旅遊體驗領域的市場優勢。

Klook新一輪的融資將推動下一階段的成長與創新：透過與Google Cloud擴大AI合作，Klook將提升旅客體驗與商家營運效能，提高內部運作效率；Klook也積極推動數位轉型，攜手亞太各地觀光機構，推動旅遊產業未來發展；近期Klook與菲律賓觀光部（DOT）達成合作，全面加速當地旅遊業的數位升級，讓旅客能更輕鬆體驗當地的特色活動。

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