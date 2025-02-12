台積電第2代工程師陳培宏，升任人力資源副總（取自中山大學）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電赴美召開第一季董事會，引起市場相當矚目，董事會決議今出爐，其中，核准擢升公司人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理，陳培宏是台積電第二代工程師，也是台積電歷任人力資源副總經理中，第一位從基層工程師到具備建廠、管廠、服務蘋果大客戶的人力資源副總。

相較於創立原始團隊成員包括共同營運長秦永沛、陸續退休的王建光、林錦坤等，屬台積電第一代的工程師，陳培宏與現任多位副總經理廖永豪、游秋山、王英郎、張宗生等，皆是在二廠之後才加入台積電，可視為台積電第二代工程師，比起歷任人資副總相對特殊。

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據了解，陳培宏也是管晶圓廠出身，一路與王英郎「旗鼓相當」，曾擔任竹科12廠與南科14廠長，後來轉調到業務部門發展，並負責天字第一號大客戶蘋果的業務，升任副總被內部視為遲早之事，只是出任人力資源副總較出業界預料之外。

台積內部熟識陳培宏的老同事，多直呼他「培宏」，並且肯定他的為人處事，認為他為人真誠，表達能力佳，是一個會對部屬鼔勵、傾聽與要求合理的好主管，具備領導長才，善於帶動熱絡氣氛，團隊向心力強，同時，廣泛閱讀的他，還常會送書給同事；整體而言，陳培宏人格特質被評價很適合升任人力資源副總。

陳培宏畢業中山大學化學系74級、化學研究所79級，曾獲選2013年中山大學傑出校友，他任職台積電超過30年，由台積電基層工程師開始做起，歷經6吋、8吋至12吋廠與多代製程量產歷練，可說與台灣半導體、台積電一路成長。

中山大學傑出校友優良事蹟顯示，陳培宏不僅對半導體擴散、薄膜、黃光、蝕刻四大製程領域均有深入的專業技術，也曾經歷公司製造技術中心的技術委員會組織、企業規劃組織，參與建廠對廠務及工安環保系統也頗熟悉﹔另外，他對領導管理也有務實的見解，多年來也為組織運作模式及各級人才的選、育、用、留紮下厚實的基礎。

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