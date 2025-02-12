東洋：原廠支持 公益無償取得部分流感疫苗 降低政府預算

東洋標得10萬劑流感疫苗。圖為台灣東洋總經理侯靜蘭（東洋提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕衛福部增購10萬劑公費流感疫苗，由台灣東洋得標。台灣東洋表示，因了解疫苗基金預算有限，並為降低對2025年、新年度流感疫苗疫採購的影響，台灣東洋成功爭取國外原廠CSL seqirus的支持，公益無償取得部分細胞型流感疫苗並同意參與此次具緊急性的疫苗採購案。

東洋指出，CSL seqirus同意與台灣東洋攜手合作，將部分「細胞型流感疫苗」以公益無償方式轉予台灣東洋，用意是希望滿足國人對公費疫苗的緊急需求外，也減少政府財務壓力並間接降低對新年度公費流感疫苗疫採購預算的影響。在CSL seqirus與台灣東洋合作下，通過審核並取得「緊急增購流感疫苗」標案，後續將配合政府施政如期提交所需的公費流感疫苗。

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東洋表示，由於高齡化已是全球議題，CSL seqirus也開發出年長者或有免疫老化問題可適用的「含佐劑流感疫苗」。台灣東洋順利取得代理並在2023年取得國內藥證、投入自費市場，由於聚焦台灣約460萬銀髮族群的保護，且亦能降低重症風險與潛在醫療支出，感染症醫學會及家醫醫學會聯名建請這類免疫加強型的長者專用疫苗能列進公費。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，公司2024年就與感染症醫學會啟動爲期3年並希望長者流感疫苗接種率達WHO75%目標值的「375計畫」，台灣東洋除深化衛教更結合「含佐劑流感疫苗」公益捐贈的方式，與桃園市、台中市及高雄市攜手照護銀髮族群的健康，未來仍會與政府、醫學會緊密合作，爲健康台灣共同努力。

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