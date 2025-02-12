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去年北市老屋占比逾5成行政區 高達7個

2025/02/12 15:01

台北市住宅「高齡化」最明顯的區域是大安區。（永慶房產集團提供）台北市住宅「高齡化」最明顯的區域是大安區。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕北市新屋供給少，促使老屋占比持續攀高，根據房仲業者彙整近5年、北市屋齡30年以上的老屋交易比重5成的行政區，2019年有3個，但到了2024年則拉高至7個。

根據永慶房產集團彙整，近5年來、北市12個行政區的老屋買賣占比變化，以南港區增加最多，2019年約11%、2024年則拉高至36.4%，5年增加25.4個百分比，第二則是文山區，5年增加23.5個百分點，第三為內湖區、5年增加17.8個百分點。

進一步觀察去年12個行政區的老屋買賣占比，以大安區最高、約70.6%，第二則是士林區、約65.5%，第三為松山區、約63.2%，第四是信義區、約60.8%，高達1/3的行政區，老屋買賣占比逾6成。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台北市住宅「高齡化」最明顯的區域，莫過於大安區，促使大安區的老宅交易在近五年來呈現大幅增長，2024年老宅交易占比甚至突破七成，超車士林區、松山區等地，成為台北市老宅交易占比最高的行政區。

北市老屋買賣占比 大安區居冠

陳金萍進一步分析，2019年大安區老宅交易量為533件，每坪均價約76萬元，該年度老宅占比為53.6%，去年老宅交易件數為803件，為北市12行政區最多，每坪均價則上漲至95.2萬元，距離百萬單價已不遠。

最後，陳金萍認為，台北市開發素地稀有、都更進度緩慢，再加上隨時間推移，住宅會持續老化，造就老宅數量持續增多，再加上北市新屋價格居高不下，未來北市老宅交易占比恐怕將持續增加。

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