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看好台股高點達兩萬六 保德信投信推市值動能50ETF

2025/02/12 14:32

看好台股高點兩萬六，保德信投信推首檔市值型ETF，保德信總經理梅以德（右）宣布2025年為保德信ETF元年。（記者張慧雯攝）看好台股高點兩萬六，保德信投信推首檔市值型ETF，保德信總經理梅以德（右）宣布2025年為保德信ETF元年。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕看準ETF市場持續發燒，保德信總經理梅以德宣布2025年為保德信ETF元年，正式從主動式基金跨足ETF市場，首發被動式台股ETF基金--PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803），發行價10元，募集期間2/18-2/24，也是台灣第三家投入ETF的外資投信。

根據投信投顧公會資料顯示，台灣ETF基金規模截至2024年底已來到6.38兆元，持續刷新歷史新高。梅以德強調，台股今年仍會有不錯表現，高點上看兩萬六千點，只不過個股震盪劇烈，未來保德信的ETF產品將聚焦於核心投資與創新策略，為市場帶來具差異化、前瞻性的投資選擇，並根據台灣投資人的需求，設計符合台灣市場特色的ETF，協助投資人掌握市場機會。

保德信投資長李孟霞分析，目前市值型ETF已來到3.0，009803搭配保德信首創的市值成長篩選機制，篩選各產業市值前15%或近三年市值成長前15%強企業，並採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質，其中成長因子採用國際專業金融分析機構FactSet預估市場對企業未來12個月EPS成長率，再依照電子、金融、傳產市值權重，以及流通性等考量，最終精選50檔台灣指標企業，更進一步優化報酬率。

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