中國高學歷者「屈就」求生 海底撈招聘名校畢業生去外送

中國海底撈招聘211、985重點大學畢業生來當外送員，引起中國網友的關注。（圖擷自微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國年輕世代就業困難，出現不少高學歷者「屈就」的情況，知名火鍋連鎖品牌海底撈，出手招聘211、985重點大學畢業生來當外送員，引起中國網友的關注。

從微博上流傳的圖片可以看到，海底撈外送員應聘資格為18至45歲、學歷不限、會騎電動機車，退伍軍人和有外送經驗者優先，至於底薪則按照當地城市標準。

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另外，擁有大學學歷者前6個月每月可額外拿1200人民幣（約新台幣5400元）補貼；211、985或更高學歷者則為每月2000人民幣（約新台幣9000元）補貼，同樣只能領6個月。

海底撈對此表示，公司每年都會收到名校畢業生投遞履歷，無論應聘何種職位，他們都會提供明確的升遷管道。讀完高中就在海底撈當外送員的男子透露，他的確有看過大學畢業生來跑外送，不過這些高學歷者未來的上限會比一般外送員還高。

中國網友們看到消息後紛紛討論，有人感嘆這明明是不用念到大學就能做的工作、「學歷越來越不值錢」、「學歷貶值了」，還有部分畢業生覺得海底撈提供的學歷補貼相當誘人，考慮去工作半年就辭職。

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