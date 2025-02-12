台積電董事會無增加赴美投資 但增資子公司百億美元額度上限

台積電董事會七項決議出爐，並沒有出現增加赴美投資議案。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電赴美召開第一季董事會，是否增加赴美投資備受矚目，今董事會七項決議出爐，並沒有出現增加赴美投資議案，僅核准於不超過美金100億元的額度內，增資公司百分之百持股設立於維京群島子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

台積電董事會首度開拔到海外舉行，未演先轟動，但決議事項似乎「雷聲大雨點小」，跟往常董事會差不多，包括去年第四季每股仍配發現金股利4.5元，除息交易日為2025年6月12日。

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台積電董事會決議事項如下：

一、核准2024年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆8943億800萬元，稅後淨利約為新台幣1兆1732億6,800萬元，每股盈餘為新台幣45.25元。

二、核准配發2024年第四季的每股現金股利4.50元，普通股配息基準日訂定為2025年6月18日，除息交易日則為2025年6月12日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息的基準日前五日內，即自2025年6月14日起至6月18日止，停止普通股股票過戶，並於2025年7月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年6月12日。

三、核准2024年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣1405億9256萬元，其中員工業績奬金約新台幣702億9628萬元已於每季季後發放，酬勞（分紅）約新台幣702億9628萬元將於今年七月發放。

四、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金171億4,140萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

五、核准於不超過美金100億元的額度內，增資公司百分之百持股的子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

六、核准召集2025年股東常會，並訂於6月3日上午九時假新竹喜來登大飯店（新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓）舉行。

七、核准擢升公司人力資源組織資深處長陳培宏為副總經理。

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