金價飆天價！中國掀黃金代購潮 搶購原因揭曉

金價飆天價！中國掀黃金代購潮（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美國總統川普大打關稅戰，引發市場恐慌，激勵金價狂飆突破每盎司2900美元，中國金飾價格也一路直上，每克逼近900元人民幣（約新台幣4041元），在民眾瘋搶金飾下，商場出現黃牛、代購潮，如此瘋狂的搶金現象，除了預期金價上漲， 更有傳言老鋪黃金將在情人節活動後，迎來新1輪漲價。

黃金去年狂漲，今年漲勢延續，隨著黃金一路向上挺進，黃金飾品價格也跟著走揚，看好金價後市，中國民眾在春節期間，瘋狂搶金。

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外媒報導指出，春節期間，老鋪黃金（6181.HK）門市大排長龍，上午不到9點半，西安SKP商場外面就排了好幾隊人，因為，若不趕在商場開門前提早排隊，等待購金者的，可能需花3小時，甚至6小時的排隊時間；還有不少黃牛打電話跟客戶溝通款式。

部分地區甚至出現跨城購金現象，報導指出，這與SKP商場春節期間有滿千減50元人民幣以及商場10倍積分活動有關，如果跟黃牛合作，放棄積分，換算下來還能低至8.75折。

在西安SKP消費的方婷（化名）指出，商場一開門所有人都在狂奔，他被五六個人推到牆上動彈不得，場面跟搶雞蛋差不多。

另1名北京的劉洋（化名）坦言，起初她只是將在購買的老鋪黃金產品曬在了微信朋友圈，沒想到便收到大量“求代購”回覆，這些需求者大多來自上海。

隨著代購需求的雪球越滾越大，劉洋最多時組成了多達300多人的微信代購群。

他指出，在SKP積分折現的助力下，使得其即使以9折價格進行代購，仍然「有利可圖」。

而劉洋亦坦言，自己也「囤了」百萬的金飾，並把自己「買成了」黑金卡會員，享有5折優惠，進一步擴大了代購的收益空間。

報導指出，這也意味著，SKP裡老鋪黃金的火熱，不僅吸收了來自當地的流量，也透過代購完成了向全國需求的承載。

更關鍵的是，這次的搶購背後還隱含著黃金的漲價預期，且社群媒體上也有小徑傳言稱，老鋪黃金或於情人節活動結束後，迎來新1輪漲價。

今年以來，現貨黃金不斷刷新歷史新高，現已突破2900美元，一度觸及2942.71美元，年內累計漲超250美元。

受惠於金價狂飆，中國金飾價格也跟著一路上漲，根據周生生、周大福等品牌部分黃金牌告，在2月11日每克掛牌金價皆已突破850元人民幣（約新台幣3816元），逼近900元人民幣大關。

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