提升職場競爭力 勞發署600門線上課程免費上

勞動力發展數位服務平台提供免登入會員學習服務。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部勞動力發展署建置的數位服務平台，免費提供逾600門職場數位課程，涵蓋機電整合、太陽光電設置、電腦軟體應用、女裝等12大職業訓練類群、13大行業別、53項技能檢定相關範疇，統計2024年已有逾1351萬人次上線學習。

勞動力發展署指出，為了協助民眾提升職場能力，發展署因應就業市場發展趨勢，持續充實、更新數位課程，針對近年綠能發展，已提供「太陽光電設置」數位課程，內容包含太陽能系統建置概論、太陽能電池、太陽能系統建置範例、太陽光電系統安裝檢修等內容。為支援數位轉型，也在資訊應用主題專區內提供 Python 網頁爬蟲、雲端服務及 AI 人工智慧等數位課程。

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發展署指出，數位服務平台（https://portal.wda.gov.tw/）開放免登入會員觀看，並與台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw/）連結，有求職需求或在職民眾，都可自行至數位平台學習，以提升職場能力。

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