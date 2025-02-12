建台水泥高鐵左營站土地變更爭議 高市府：當時市長是韓國瑜

紅框範圍即建台土地範圍，但完成公共設施後，未依都市計畫書及協議規定交給市府。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕建台水泥高鐵左營站土地，於109年變更回工業區，署名「建台水泥股東自救會」今天（12日）刊登廣告，指涉是高雄市長陳其邁任內決定；對此，高市都發局澄清說，當時市長是韓國瑜，且本案是由內政部審議，決定回復原工業區。

建台水泥在高鐵左營站區腹地轉運專用區旁，原本自辦重劃完成逾1.8萬坪且變更成特定住宅區與商業區土地，卻因都市計畫細部計畫施行3年後，未依協議點交公設用地，109年遭變更回工業地。

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一群署名「建台水泥股東自救會」成員，今天刊登廣告，指涉「陳其邁在109年2月，將其變回工業用地」；對此，都發局強調與事實完全不符，109年2月當時為韓國瑜市長，陳其邁上任日期為109年8月24日，當時根本還沒上任，與本案變回工業區亳無關連，明顯意圖混淆視聽，造成社會誤解。

都發局表示，本案都市計畫變更過程，於108年7月2日公開展覽、108年12月27日高雄市都委會審議，均有通知地主在案，後經109年4月21日內政部審議，決定回復原工業區。

都發局嚴正澄清說，本案回復工業區，是由主管機關內政部審議決定。因建台水泥公司未依計畫書、協議書規定於細部計畫發布實施3年內，完成第一期公共設施用地點交及所有權登記為高雄市，因此內政部都委會於109年4月21日即已審議決議回復工業區。

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