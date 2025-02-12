60國簽署巴黎AI宣言 美英因「此理由」拒簽

60國簽署巴黎AI宣言，美英拒簽（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在巴黎AI峰會閉幕式上，包括中國、法國、德國、印度在內的60個國家同意簽署《巴黎人工智慧宣言》，不過，美國與英國則拒絕簽署，美國副總統范斯警告稱，歐洲不要採納「過於謹慎」的AI監管政策，而英國則認為該宣言「過於限制」，且沒有充分解決關於國家安全的問題。

外媒報導，巴黎人工智慧宣言旨在，確保AI技術是「安全、可靠和值得信任的」，然而美國和英國則拒絕簽署。

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范斯表示，川普政府將確保美國建立最強大的AI系統，使用美國設計和製造的晶片，美國希望與你們所有人合作，但要創造這種信任，我們需要國際監管框架，促進AI技術的發展，而不是束縛它。

他指出，過度監管AI行業可能會扼殺這個行業的發展，就在它剛起步時。

而英國政府的發言人則表示，這份聲明中的措辭「過於限制」，未能就全球治理，提供足夠的可實踐的清晰措施，也沒有充分解決關於國家安全的問題。

據知情人士表示，美國對聲明中的多邊主義感到不滿，聲明中將「加強國際合作，促進國際治理協調」作為優先事項。

分析師指出，美國的強硬立場表明，美國正在全力以赴地保持在AI方面的領先地位，包括晶片製造和聊天機器人等領域。

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