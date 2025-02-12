鮑爾表態不急著降息，日圓走貶、台幣狹幅整理 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會主席鮑爾國會作證，對於降息態度謹慎，美元續在高位整理，日圓走貶、人民幣疲軟，新台幣兌美元匯率續在32.84元附近狹幅整理，中午暫時收在32.846元、小貶1.1分，台北外匯經紀公司成交量5.56億美元。

鮑爾11日表示，美國經濟整體強勁，失業率處於低點，通膨仍高於2%目標，聯準會不急著再次降息。

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由於鮑爾談話謹慎，在市場預期中，美元指數在鮑爾談話之後反而小幅下滑，亞洲電子盤再度站回108高位。目前期貨市場認為Fed今年降息1次的可能性大於5成。

在Fed不急著降息以及川普的關稅威脅下，日圓走勢再度遭到打壓，今早應聲貶破153兑1美元；人民幣續在7.3附近遊走。

新台幣匯價今早32.85元、貶值1.5分開出，隨後在32.84元上下1.5分波動，呈現狹幅盤整走勢，上午盤最高升抵32.815元、最低貶至32.855元，在主要亞幣中，相對持穩。

鮑爾週三還將赴眾議會作證，另外，市場也密切關注今日將發布的通膨數據以及川普其他國家的「對等關稅」計畫發展，包括他先前提到的歐盟以及晶片。

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