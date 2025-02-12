榮田13-17日公開申購 中籤潛在獲利約36％

榮田預計25日掛牌上櫃。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕工具機大廠榮田（7709）辦理競價拍賣3129張，於證交所電腦系統完成開標作業。共計吸引1萬8717張參與投標，約為競拍張數6倍，最高得標價格62元，得標加權平均價格為每股52.57元。榮田預計13日至17日辦理公開申購，申購股數計812張，將於2月19日公開抽籤，並預計2月25日掛牌上櫃。本次公開申購價格為每股45元；以30日興櫃成交均價約61元計算，初估中籤潛在獲利約36%。

工具機產業正朝向智慧動能化、複合加工化、環保化及服務化的高端方向發展。榮田銷售的機台主要應用於航太、風電兩大加工產業，因航太產業在疫情後強勁復甦，歐洲與亞洲的風電需求也持續成長，去年營收創新高，前三季每股稅後盈餘（EPS）達3.65元，位居工具機廠每股獲利王。

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榮田總經理陳政鈞表示，航空產業作為典型的資本密集與技術密集型產業，對高端工具機的需求持續攀升。

根據波音與空中巴士的最新報告，未來20年全球新機需求與汰舊換新需求都超過4萬架。隨著國境解封與航空旅遊復甦，航空公司對高效能飛機的需求正快速增長，帶動了航太零組件的製造需求。

而歐盟也將於2026年開始徵收碳關稅，各國政府與航空公司紛紛加速汰換燃油效率較低的舊型飛機，新飛機對精密加工技術的依賴，可為榮田這類具備高精密加工與自動化能力的工具機廠商注入可期的營運動能。

展望今年營運，榮田也在航太、風電動能支撐下，今年營運拚雙位數成長。

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