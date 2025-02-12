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保障勞工權益 屏縣勞青處今年續辦免費法律諮詢服務

2025/02/12 12:02

屏東縣府勞青處今年將續辦勞工免費法律諮詢服務。（屏東縣政府提供）屏東縣府勞青處今年將續辦勞工免費法律諮詢服務。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕勞工平日為生活勞碌奔波，為幫助勞工了解並維護自身合法權益，屏東縣政府勞動暨青年發展處持續向勞動部爭取經費，今年（2025年）將續辦免費法律諮詢服務，本月20日起跑。

屏縣府勞青處表示，勞工朋友常面臨著各種與工作有關的法律問題，無論是工時、工資、勞動契約還是職業災害等問題，都可能影響到權益，透過與律師面對面的方式諮詢，將可勞工協助解決勞動相關法令疑慮及維護權益。

勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，縣府透過屏東律師公會協助遴聘熟稔法令及勞工事務的義務律師，將提供40場次的免費律師諮詢服務，希望透過律師的專業諮詢，解決勞工勞動及民、刑法等法律的疑惑，更了解相關權益及法律程序，讓勞工更能無後顧之憂。

勞青處說明，法律諮詢服務將於2月20日至11月27日期間，每週四下午2時至5時，洽詢地點在勞青處辦公大樓205會談室；諮詢服務一律採電話預約，聯絡電話：08-7558048分機313，以減少等待諮詢的時間。歡迎有需求的勞工多加利用這項資源，讓工作權更有尊嚴與保障。

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