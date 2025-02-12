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加拿大鋼鋁將被美開徵總關稅達50％ 可口可樂將減用鋁罐

2025/02/12 13:56

可口可樂表示，如果川普對鋁徵收關稅，未來恐會使用更多塑膠瓶。（路透）可口可樂表示，如果川普對鋁徵收關稅，未來恐會使用更多塑膠瓶。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，白宮官員證實，美國總統川普對鋼鐵和鋁進口新徵收25%的關稅，並將與對加拿大商品徵收的其他稅疊加，總關稅將達到50%。美媒《CBS》報導，川普對鋁徵收新關稅，可能使得可口可樂售價上漲，因為該公司從加拿大進口鋁罐。

川普昨（11日）簽署行政命令，將自3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，引發墨西哥、加拿大和歐盟抨擊，各行各業都將受到影響。

可口可樂執行長詹姆斯昆西（James Quincey）表示，若某種包裝的成本上漲，將攸關該公司維持產品平價的營運策略，將會改以其他材質的包裝，以維繫平價市場競爭力。

目前可口可樂正在尋找方法來緩解新關稅可能帶來的價格上漲，如果25％鋁新關稅生效，鋁罐價格將變得更加昂貴，未來將會更著重PET（聚酯塑料）寶特瓶。

可口可樂指出，也將尋求美國本土的鋁資源，並調漲產品價格，藉此抵銷川普新關稅的影響。昆西認為，新關稅對可口可樂的財務影響不大，包裝佔總成本結構僅一小部分。

《CBS》指出，鋁通常比塑膠更可回收，且價格更便宜。可口可樂因其一次性塑膠生產而受到批評，並在2024年底削減了其永續發展目標。可口可樂目標在2035年時，在其包裝中使用35%至40%的再生材料，低於先前設定的50%目標。

福特汽車執行長法利（Jim Farley）則表示，川普這一個決策給美國企業新增了「很多的成本和很大的混亂」。現今美國各地的公司行號對新關稅恐引發的餘波出現示警，許多製造業難以計劃接下來該怎麼走，因為難以釐清川普是否真的會付諸行動。

可口可樂在上季已將美國產品售價調漲約6%。可口可樂昨（11日）股價終場上漲4.73%、收67.60美元，創2024年10月23日以來收盤新高。

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