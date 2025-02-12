新合作案蓄勢待發 劉揚偉：鴻海今年營收將接近8兆

鴻海（2317）今日在新北市土城總部進行新春團拜，董事長劉揚偉會後受訪。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今日在新北市土城總部進行新春團拜，董事長劉揚偉會後受訪時指出，今年集團總營業額將接近8兆元，再創歷史新高，預估美方新的關稅措施不會對公司造成太大影響，為因應後續發展所需，全年資本支出將會增加。

儘管美方尚未對於墨西哥正式徵收25%關稅，但是集團已經有所安排產能調配，旗下的「美國製造」策略皆與供應鏈緊密合作，憑藉著供應鏈管理實力，有能力加以應對，關稅真正造成的衝擊是可能加劇全球經濟的不景氣，進而造成整體市場萎縮，「除非那樣子的狀況發生，否則對我們的影響應該不會太大」。

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關於近期傳出鴻海與日產（Nissan）之間的併購案，劉揚偉強調，「不是併購，是合作案」，並提到鴻海原先就與眾多車廠往來密切，旗下商業模式一直都是委託設計與製造服務（CDMS），不會切入品牌，包括法國雷諾汽車（Renault S.A.）也是潛在客戶，電動車事業的好消息，由於進度已經確定，「1、2個月之內就會跟大家宣布」。

劉揚偉提到，今年公司資本支出幅度將會增加，其中有兩項重要的計劃，用於支應新增廠房，以及支應「3+3」戰略事業發展，包括北美廠區與北美電動車合作案。

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