高雄去年營利事業銷售額首度破6兆元 創歷史新高

高雄去年營利事業銷售額，首度突破6兆元。 （高雄市財政局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市財政局今天（12日）宣布好消息，高雄去年（113年度）營利事業銷售額，首度突破6兆元，達到6.05兆元，創下歷史新高！

高雄市財政局今天表示，市長陳其邁帶領市府團隊拚經濟，致力產業轉型，初估去年各行業營利事業銷售額突破6兆元，達到6.05兆元，創歷史新高。較109年上任時4.52兆元，增加1.5兆元，大幅成長約34%，且連續4年均突破5.5兆元。

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陳其邁上任以來，積極推動各項重大建設、發展城市經濟及觀光，舉辦知名的冬日遊樂園、耶誕生活節等大型活動外，並有超過150場演唱會，吸引大量人潮來高雄；加上台積電等高科技產業逐步投資落腳高雄，使營利事業銷售額持續成長。

高雄市財政局長陳勇勝指出，高雄去年促參招商再創歷史新高，達1021億元，全國第一，營利事業銷售額的成長，顯示高雄經濟循環向上提升，公司賺錢，回饋員工加薪，帶動整體消費力提升，使高雄市國稅、地方稅收成長，有助於獲配更多普通統籌稅款，以利重大建設加速推動。

陳勇勝說，初估去年高雄自有財源決算數超過1100餘億元，連續4年財源成長及突破千億，並可望再次「0舉借」，達成連續4年「0舉借」目標，且累計減債已突破200億元，財政日益健全，未來仍將持續開源節流、積極促參招商。

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