川普下令停鑄1美分硬幣 專家曝光影響規模

1美分硬幣的生產成本高於其硬幣價值。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕

美國政府官員和經濟學家一直在討論終止鑄造「1美分硬幣」的問題，美國總統川普9日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，他已指示財政部長班森特（Scott Bessent）下令停止鑄造「1美分硬幣」（0.01美元），因為生產成本超過其硬幣價值2倍。專家分析，此舉可能會改變許多小件商品的價格，店家售價調整時更可能「五入」而非「四捨，不過有鑑於1美分硬幣使用率不高，而且川普只是下令停止鑄造，並非停止使用，所以對於消費者的影響微乎其微。

《CNBC》報導，根據聯準會的數據，流通中的1美分硬幣有1140億枚，即 11.4億美元，占總流通貨幣的 0.006%，每年鑄造1美分硬幣的成本為1.92億美元，約占美國鑄幣局預算的0.00003%。

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本特利大學（Bentley University）經濟學教授古利（David Gulley）分析，，鑄造1美分硬幣的每枚成本估計是3美分，在1美分硬幣消失後，許多小物件商品的價格可能會被改變，因為消費者無法使用1美分硬幣支付，因此商家必須將售價「四捨五入」調整為最接近的5美分，以便找回正確的零錢，像是6.99美元的快餐促銷價格恐消失。

威克森林大學（Wake Forest Universit）金融學教授帕特爾（Ajay Patel）指出，1美分硬幣消失，影響最大的或許是經濟底層的民眾，因為他們可能沒有銀行帳戶、金融卡、信用卡或數位錢包，只能仰賴現金支付。不過，帕特爾也透露，距離美國政府真正廢除1美分，還需耗費幾十年的時間。

加拿大於2013年取消了1分錢，現金交易的金額在計算後，會四捨五入到最接近的5分錢，但不是每項商品都四捨五入，而是用總金額去計算。加拿大經濟學家克莉絲汀張（Christina Cheung）在2017年的一篇論文指出，針對加拿大的消費者和食品雜貨店家，整體因四捨五入而損失約327萬元。不過個別來看，一家典型雜貨店相當於增加約157元收入，而個人消費者影響微乎其微。

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