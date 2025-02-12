焦點股》精測：獲利躍進 股價高飛

精測獲利躍進，今股價高飛（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠精測（6510）昨公佈去年第4季獲利創單季新高，並季增超過2倍、年增逾17倍，全年每股稅後盈餘達15.55元，由於財報亮眼，季獲利賺近1個股本，帶動今股價重返800元大關，以855元開出，盤中最高達867元，較昨上漲70元、漲幅8.78%，截至10:10分，股價暫報852元、漲幅6.9%，成交量近600張。

精測昨董事會通過2024年第4季及全年財報，受惠產業復甦，超高速運算（HPC）測試板及手機應用處理器（AP）探針卡訂單暢旺帶動，第4季營收12.89億元，季增41％、年增67％，毛利率55.7％，季增2.7個百分點、年增5.9個百分點，稅後盈餘3.22億元，季增202％、年增達1744％，單季每股稅後盈餘9.83 元。

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精測2024年全年營收36.05億元、年增25％，每股稅後盈餘15.55元，經董事會通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利7.8元，盈餘分配率50.16％。

在AI及HPC等需求維持強勁下，精測看好今年營運可望維持成長。該公司表示，隨著AI應用引領HPC、智慧型手機以及車用等高階晶片測試需求增溫，精測持續在智慧型手機次世代晶片（AP）、超高速運算（HPC）晶片測試介面領域推出多款新探針卡以及新型高速測試板，將為今年業績成長創造成長機會。

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