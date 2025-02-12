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台股ETF受益人1041萬人創新猷！00919、00878、0056共15檔同創高

2025/02/12 10:10

台股ETF受益人1041萬人創新猷！00919、00878、0056共15檔同創高（資料照）台股ETF受益人1041萬人創新猷！00919、00878、0056共15檔同創高（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股ETF集保戶股權分散2月7日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人週增11.5萬人，是繼2024年4月19日以來單週增加最多人數，總人數來到1041萬人創下歷史新高。

若以單檔表現來看，總共有39檔呈現週增加，其中包括00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、0056元大高股息等15檔台股ETF的受益人數同創新高。

進一步觀察這15檔中有7檔是高息型，7檔市值型，1檔產業型，整體來看，高息型與市值型擁護者勢均力敵，不過高息ETF上榜的都是季配型的，顯示出季配型還是相對月配型的受青睞。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，台灣外銷訂單擺脫負增長的陰霾，轉為正成長格局，內需消費也維持穩健，整體景氣狀況健康，市場預期2025年企業獲利可望延續雙位數增水準，而儘管川普上任後，其可能提出的貿易政策與言論或可為市場帶來波動，不過在全球AI發展趨勢未變之下，仍不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大，因此對於台股中長期表現仍正向看待。若盤勢有回檔建議可採取逢低分批買進策略。

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