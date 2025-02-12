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標普全球2025年永續年鑑出爐 70家台灣企業入選

2025/02/12 09:47

標普全球公布「2025年標普全球永續年鑑」，臻鼎等70家台灣企業入選。（記者卓怡君攝）標普全球公布「2025年標普全球永續年鑑」，臻鼎等70家台灣企業入選。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕標普全球（S&P Global）昨日公布「2025年標普全球永續年鑑」，台灣共有穩懋、臻鼎、南寶、藥華藥、光洋科、橘子等70家企業入選，較2024年增加了17家，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基指出，今年除了連續入選的企業外，也有多家台灣企業首次進榜，反映出各行各業對永續發展的積極投入與創新實踐。

　台灣企業在ESG領域的表現逐步獲得國際肯定，展現出在永續經營上的進步與承諾。李鴻基表示，標普全球永續年鑑以道瓊永續指數（DJSI）採用的企業永續評比（CSA）得分為基準，從ESG三大面向，評價企業的永續發展能力。CSA不僅有助於企業了解自身在行業中的地位，還能提高在重視永續投資的投資者中的能見度。此外，CSA與國際標準對齊，使企業能更高效應對不同的永續評估與揭露要求。」

　標普全球（S&P Global）每年根據企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment）結果，表揚在各自產業中展現出永續發展優勢的企業。2025年標普全球永續年鑑的評比對象涵蓋全球62大產業、7690家企業，最終僅有 780 家企業脫穎而出，台灣則是有70家企業入選，橫跨半導體、電子零組件、生技醫藥、化學化工、銀行金融等產業。

　半導體業方面，全球受評企業有210家，19家企業入選，包括聯電、日月光、世界先進、力積電、台積電、南亞科、穩懋、群聯、華邦電、瑞儀等10家台灣企業。

　穩懋總管理處總經理陳舜平表示，穩懋非常榮幸連續5年入選道瓊永續世界指數DJSI World 成分股的同時，也連續6年獲得標普全球永續年鑑的肯定，代表穩懋在 ESG領域持續進步。穩懋以環境友善及綠色製造為核心，全力推動節能、減碳及節水措施，以增強氣候韌性。公司也致力於打造性別平等的職場環境，更不忘落實對人才的留任與培育，推動產學合作，孕育半導體產業人才。

　在電子零組件業方面，也有8家台灣企業入選，包括元太、友達、台達電、群創、臻鼎、鴻海、致伸、定穎等企業。

　臻鼎董事長沈慶芳表示，作為PCB產業領導者，臻鼎深知產業發展與環境永續密不可分。未來我們將持續攜手上下游夥伴推動綠色製造，從源頭管理，積極開發節省能源、節省藥劑、減少排放、提升水資源等環保先進技術，致力減少在生產營運過程對環境的衝擊。

　在生技業方面，也看到台灣企業的身影，藥華藥已連續兩年入選該年鑑，並獲得產業最佳進步獎，係台灣唯一登上該年鑑生技業的企業。

　此外，值得注意的是，今年也看到不少首次入選的台灣企業，包括互動媒體娛樂業的橘子、化學化工業的南寶及光洋科。

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