好消息!MSCI指數台股權重三升、2月27日收盤生效，其中，台光電權重增加最多。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕MSCI調整權重台股權重呈現三升！「MSCI全球市場指數」中，台股權重由1.94%上調至1.96%，調升0.02個百分點；在「MSCI全球新興市場指數」中台股權重由20.02%上調至20.16%，調升0.14個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」中台股權重由22.76%上調至22.89%，調升0.13個百分點，最新權重將在2月27日收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，此次新增台光電（2383）、嘉澤（3533），刪除華新（1605）、南亞科（2408），指數成分股維持88檔，並有25檔成分股調整在外流通股數，此次權重調升最多為台光電，其權重為0.35%，調升0.35個百分點，權重調降最多為台積電（2330），權重為54.57%，調降0.3個百分點。

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此次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多國家為印度，權重增加0.17個百分點，權重調降最多國家為韓國，權重降低了0.17個百分點，其餘國家權重變化不大。

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