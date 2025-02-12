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MSCI季度名單出爐！成分股新增台光電、嘉澤、星宇等12檔

2025/02/12 08:55

MSCI季度名單出爐！成分股新增台光電、嘉澤等12檔（資料照）MSCI季度名單出爐！成分股新增台光電、嘉澤等12檔（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕MSCI（明晟）今（12日）公佈季度調整結果，全球標準指數新增台光電、嘉澤2檔台灣成分股，刪除南亞科、華新2檔；全球小型指數新增星宇航空、台灣虎航等10檔，刪除營邦等41檔，調整結果預計27日收盤生效。

本次MSCI調整，全球標準指數成分股新增2檔、刪除2檔，新增的台光電、嘉澤皆由全球小型指數轉入，刪除的南亞科、華新轉進全球小型指數成分股。

MSCI全球小型指數新增10檔台灣成分股，包括萬潤、康霈*、ITH-KY、南亞科、錼創科技-KY、振樺電、志強-KY、星宇航空、台灣虎航、華新。

全球小型指數刪除41檔台灣成分股，包括營邦、東哥遊艇、嘉泥、敬鵬、中纖、勤美、金居、為升、達方、神盾、台光電、精英、嘉晶、德微、鈺創、長聖、第一銅、福懋、智伸科、國喬。

在全球小型指數遭刪除的其他台灣成分股還有禾伸堂、廣積、國際中橡、國統、嘉澤、東聯、昇佳電子、士紙、健喬、泰博、光罩、台半、台亞、大江、聯成、台聚、視陽、合晶、華孚、亞昕、永信。

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