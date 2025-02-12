彭博 : 中國房地產危機進入新階段

外媒指出，中國經濟的風險正在上升。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕房地產市場曾是中國最大的經濟成長動力之一，但5年來一直處於下滑狀態，且沒有緩解的跡象，而持續在旁觀望的中國政府，直到萬科爆發地產危機，最後出手干預。《彭博》指出，中國政府終於出手介入萬科，顯示經濟風險正在上升，中國房地產危機進入危險的新階段。

據報導，萬科為中國銷售額第五大的房地產開發商，旗艦案多半在一線城市。萬科預計，2024年淨虧損為450億元人民幣（約新台幣2021.3億元），低於2023年120億元人民幣（約新台幣539.1億元）的淨利潤、年減470%。

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由於萬科約有49億美元（約新台幣1609億元）的債券，將於2025年到期或面臨贖回選擇，過去幾個月市場投資人開始擔心，萬科可能難以償還債務。

對於市場擔憂的情緒蔓延，也開始質疑中國政府先前所制定的促進房地產市場回升的政策方向，中國官方決定出手介入，由深圳官員接管了萬科的營運控制權、並籌集資金。

現今，中國房地產問題跡象隨處可見。儘管北京多次推出刺激政策，但中國房地產市場短暫的回暖動能已消失。

根據分析，中國房地產市場崩盤，導致18兆美元（約新台幣591.1兆元）的家庭財富損失。經濟學家表示，中國房價已較2021年的高點下跌約30%，住房產業對經濟的貢獻從24%下降到19%。

知情人士透露，中國的銀行幾乎停止向上海等一線城市以外的房地產項目提供貸款，國際債權人的耐心持續消耗，越來越多的債務重整協議破裂，10多家開發商面臨清算，包括碧桂園。

中國房地產市場困境也蔓延至香港，隨著中國購屋者和遊客減少，香港承受更大壓力。近期香港富豪家族控制的新世界發展公司正急於出售資產，並抵押標誌性物業，以應對不斷擴大的虧損。這一切意味著，中國經濟的風險正在上升。

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