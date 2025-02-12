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遊日旅客注意！積雪達歷年高峰 日本17道府縣急發雪崩警報

2025/02/12 12:04

近期日本迎來入冬最強寒流，導致日本多地降雪量驚人。（擷取自中國社群平台）近期日本迎來入冬最強寒流，導致日本多地降雪量驚人。（擷取自中國社群平台）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本上週迎來入冬最強寒流，導致降雪量驚人，全國多地積雪達歷年高峰，從北海道至山口縣共17個道府縣已發雪崩警報。綜合多家日媒報導，日本下週一各地氣溫再降，部分地區慎防暴雪，赴日旅遊和滑雪的遊客須注意。

綜合每日放送（MBS）、TVU山形（TUY）、富山縣鬱金香電視台（チューリップテレビ）於昨（11日）報導，日本氣象廳10日針對關東、北陸、東海、近畿、四國、九州、沖繩，以及日本本州島最西部等8地區發布低溫與大雪預警，下週一的低溫與大雪很可能超越正常值。

專家指出，這大約是每10年才會出現1次的極低溫與暴雪。近期積雪量已達歷年高峰，多雪地區需嚴防雪崩，赴日旅遊或滑雪的遊客須注意「雪崩前兆」。

根據日本《訪日外國人消費趨勢調查》數據推估，2023年約有近12萬人次的台灣旅客前往日本滑雪，較2019年大幅成長逾5成，「玩雪」、「戲雪」成日本冬季旅遊的熱門關鍵字。

萬事達卡先前調查分析，台灣滑雪客平均赴日旅遊天數為5.6天，雪季期間每趟旅行平均在當地花費約3.6萬元，最熱門地點為新潟縣。

由於全球暖化的問題，「雪」正成為一種稀缺資源。勤業眾信（Deloitte）指出，世界各地的滑雪勝地數量正在減少，但日本海岸線和山脈之間的距離比歐美短，近期日本的雪資源再度受到市場關注，其滑雪勝地有潛力成為相對有利的旅遊資源。

Deloitte估計，2023年到日本滑雪的入境遊客數量約59萬人，約佔歐洲滑雪勝地入境旅遊人數的百分之一。透過開發中國、台灣、香港和新加坡等鄰國的滑雪人口市場，預計日本滑雪勝地的市場規模將可以再擴大。

日本內閣辦公室發文解釋，雪崩可分為「表層雪崩」與「全層雪崩」，前者發生於新積雪層與舊積雪層交界處，滑落速度極快，最高可達時速200公里，相當於新幹線行駛速度。而全層雪崩則指新舊積雪層整體崩落，速度約為40至80公里。

日本國土交通省網站提到，雪崩前會有4種徵兆，分別是出現雪簷（雪庇），就是雪坡坡頂出現高懸的屋簷形狀結構，屋簷形狀結構可能會隨時崩落。

另外，雪地上可能會出現「裂縫（クラック）」或是宛如皺紋般的「雪皺（雪しわ）」，又或者是在雪地上看到有滾落而下的「雪球（スノーボール）」，又或者是高山建築物屋簷上的積雪開始滑落，出現「卷雪（巻きだれ）」情況，這些現象均恐造成雪崩。

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