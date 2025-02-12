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批紙吸管有4大缺點 川普下令塑膠吸管回歸

2025/02/12 09:57

川普長期以來一直是紙吸管的批評者，過去就多次表達不喜歡紙吸管。（法新社）川普長期以來一直是紙吸管的批評者，過去就多次表達不喜歡紙吸管。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週一（10日）簽署行政命令，正式終止拜登政府在聯邦政府範圍內推廣紙吸管的政策，將回歸使用塑膠吸管。川普當天在白宮抱怨，「這些東西沒用，我曾用過很多次，有時候它們會斷掉或破掉，如果碰到熱的東西，紙吸管根本維持不了太久，只能撐幾分鐘，有時甚至只有幾秒鐘，這很荒謬」，川普因此向記者宣布：「我們將回歸使用塑膠吸管。」隨後白宮也發出公告，細數紙吸管的4大缺點。

川普長期以來一直是紙吸管的批評者，過去就多次表達不喜歡紙吸管，在2019年競選期間，川普團隊還開賣了印上川普字樣的可回收塑膠吸管，宣傳標語是「自由派的紙吸管根本沒用。」

川普上週也再度抱怨紙吸管沒用，還稱紙吸管會「噁心地」在使用者的口中爛掉。

川普的行政命令要求美國聯邦政府停止購買紙吸管，並確保聯邦大樓內不再提供紙吸管。行政命令也要求在45天內制定「國家終止使用紙吸管戰略」，以緩解在全美範圍內強制使用紙吸管的現象。

而根據白宮的行政命令公告，解釋了廢除紙吸管的原因，包含紙吸管所使用的化學物質可能會對人體健康構成風險，如PFAS（全氟/多氟烷基物質），這種物質具有高度水溶性，可以從吸管滲入飲料中，但塑膠吸管並沒有PFAS。

再來，紙吸管造價比塑膠吸管更貴，有鑑於紙吸管較不耐用，消費者可能會被迫使用多根紙吸管。另外還有研究表明，生產紙吸管比生產塑膠吸管，會產生更大的碳足跡且需要更多的水，這意味著並不是其所聲稱的環保替代品。

最後，紙吸管通常單獨用塑膠包裝，這破壞了其使用的環保性。

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