中國「芯」碎！中芯去年獲利崩45％ 韓媒早揪凶手喊「燒錢的黑洞」

中芯國際（SMIC）近日公布2024年第4季與全年業績（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中芯國際（SMIC）近日公布2024年第4季與全年業績，去年第4季受到銷售晶圓數量增加、產能利用率提高及產品組合變化影響，淨利1.08億美元（約新台幣35億元）、年跌38％、季跌28％，全年淨利4.9億美元（約新台幣160億元）、年減45.4%，表現不如市場預期，韓媒曾針對中芯國際的「增收不增利」做分析，直指合作夥伴華為是「燒錢的黑洞」。

綜合媒體報導，中芯國際去年全年營收為80.3億美元（約新台幣2636億元）、年增27%，創下歷史新高，但去年全年淨利僅4.9億美元（約新台幣160億元）、年減45.4%，表現不如市場預期。

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中芯國際2024年第4季營收為22.07億美元（約新台幣724億元）、年增32％、季增2％；稅前盈利達3.55億美元（約新台幣116億元），年增43％、季增46％，但列帳盈利僅1.08億美元、年跌38％、季跌28％。

中芯國際2024年底折合8吋標準邏輯IC月產能達94.8萬片，全年出貨總量超過800萬片，平均產能利用率為85.6％。

中芯預期，2025年第1季若外部環境沒有重大變化，營收將按季增長6％至8％，毛利率介於19％至21％，預計今年營收增幅可高於同業平均水準，資本開支擇與去年的73.3億美元（約新台幣2406億元）大致相同。

針對中芯國際的「增收不增利」，韓媒《朝鮮日報》去（2024）年5月曾分析，中芯國際為了配合國家政策，花費不合理的成本為華為量產7奈米晶片有關，直言華為是「燒錢的黑洞」。

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