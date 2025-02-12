時隔4年！美「高通膨吹哨人」警告：通膨將爆發 Fed本輪降息已結束

美國前財政部長薩默斯。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時隔4年，美國「高通膨吹哨人」、前財政部長薩默斯（Lawrence Summers）警告，美國通膨有再次爆發的危險，並認為，聯準會本輪降息週期可能已經結束。

外媒報導，薩默斯接受彭博訪問時表示，自2021年財政和貨幣政策失誤引發嚴重通膨以來，這可能是通膨升級最敏感的時刻，現在是一個我們必須對通膨保持高度警惕的時刻，甚至在白宮出台新政策之前。

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薩默斯指出，美國就業市場吃緊的跡象，包括上週公佈的1月非農就業數據顯示薪資大幅增長，已經為消費者價格可能回升奠定了背景，此後，美國總統川普又推出了關稅相關的政策和威脅。

薩默斯敦促聯準會對價格壓力保持警惕，並認為當前週期內可能不會再進一步降息。

薩默斯說，這不是概率問題，而是此時存在非常現實的可能性，聯準會下一步舉措將是上調利率，而非下調利率。對於任何形式的成本衝擊、任何破壞通膨信心的言辭，以及任何財政上不負責任的措施來說，現在都是一個尤其危險的時刻。

聯準會主席鮑爾在週二的參議院聽證會上重申了他上個月的觀點，當前聯準會無需急於再次降息。

如今，許多經濟學家警告說，川普驅逐無證移民和收緊邊境管控的舉措，可能會加劇勞動力市場的壓力。而關稅的上調也可能至少引發１次性的價格水平上漲，甚至可能導致價格持續走高。

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