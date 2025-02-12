黃金衝高又寫歷史後直接下殺！專家解釋原因

週二（11日）黃金下跌。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週二（11日）黃金下跌，因投資者在黃金創下歷史新高後獲利了結，但由於美國總統川普（Donald Trump）的新關稅舉措引發對全球貿易戰的擔憂，投資者仍保持看漲態度。

現貨黃金下跌0.1%至每盎司2904.87美元，早盤曾觸及2942.70美元的高點；4月交割的黃金期貨價格下跌0.1%，至每盎司2932.60美元。

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《路透》報導，Kitco Metals高級市場分析師威克夫（Jim Wyckoff）指出，一些短期期貨交易商出現獲利了結的交易，市場有點過度擴張，需要一些下行修正壓力和一些圖表整合。

威克夫指出，川普大幅提高鋼鐵和鋁進口關稅至25%，​​無例外或豁免，​​​​藉此欲協助美國陷入困境的行業，但這也有可能引發多線貿易戰。

交易員正關注週三將公布的美國通膨數據，尋找美國利率前景的新線索。Sprott資產管理公司高級投資組合經理Ryan McIntyre表示：「高於預期的通膨數據可能延長Fed的升息暫停期，導致黃金短期內表現放緩。」

威克夫表示，鑑於川普總統的任何新聲明，潛在不確定性可望支撐價格，而類似今日的獲利回吐情景，可能會被看漲交易員視為逢低買進的時機。

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