2025第1起！連日漲停當沖變融券慘被軋 「這檔」爆違約交割1631萬

櫃買中心（證券櫃檯買賣中心）11日公告，英特磊科技（IET-KY，4971）發生違約交割事件。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股2025第1起違約交割出現。櫃買中心（證券櫃檯買賣中心）11日公告，英特磊科技（IET-KY，4971）發生違約交割事件，金額高達1631萬元，櫃買中心指出，此事為融券遭軋所致，由於該檔個股連續漲停導致未能及時將股票買回，因而造成違約交割。

櫃買中心公告，此起違約交割由群益崇德通報，上櫃公司違約交割總金額買進、賣出合計2352.75萬元，買進、賣出相抵後金額是1601.25萬元；興櫃違約交割買進、賣出總金額合計與相抵後皆為31.6萬元。

請繼續往下閱讀...

據悉，本次事件為單1名投資人IET-KY被軋到，因該個股多個交易日漲停，該名投資人可能因為當沖沖不掉，變成融券，也沒有錢把股票買回來補，故造成違約交割。

另外，櫃買中心也指出，英特磊最近6個營業日（含當日）累積之最後成交價漲幅達45.05%、當日週轉率達6.68%，已列入注意股名單。

英特磊在今（2025）年初持續上漲，股價多次飆到漲停，先前公告1月營收9842.2萬元，創新高，月增12.32％、年增 46.65％。11日英特磊報收盤價136.5元，創下近9年來新高，單日成交量2532張。

另證交所公告11日買進、賣出合計違約交割金額達658萬8412元，買進與賣出相抵則為27萬9212元，無個股違約交割金額過高需公告紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法