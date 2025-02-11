郭智輝接見日九州訪問團 深化台日半導體合作

經濟部長郭智輝於今（11日）接見日本九州地域戰略會議訪臺團。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝於今（11日）接見日本九州地域戰略會議訪臺團，雙方就半導體供應鏈韌性、產業合作及赴日投資環境等深入交換意見；經濟部已規劃於福岡設立「臺灣貿易投資中心」，除有助台日半導體供應鏈合作外，也會延伸到AI、機器人、無人機、電動車等產業應用。

經濟部指出，九州地域戰略會議訪臺團由九州經濟連合會倉富純男會長擔任團長、宮崎縣河野俊嗣知事擔任副團長，率領九州地方政府、九州商工會議所聯合會、九州經濟同友會及產業界代表，今日共同拜會經濟部。

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郭智輝表示，台灣為全球半導體供應鏈核心，擁有完整的上中下游產業鏈，而九州地區則是日本重要的半導體產業基地，雙方具高度互補性。

為協助我半導體與AI產業深化對日合作，經濟部規劃於福岡設立「台灣貿易投資中心」，除協助臺灣企業赴日布局順利落地，將整合經濟部相關單位資源，規劃臺日半導體供應鏈合作前景，並將延伸至AI、機器人、無人機等產業應用。

九州地域戰略會議訪臺團團長倉富表示，九州自去年通過「新生矽島九州」（新生シリコンアイランド九州）發展藍圖，以半導體產業為核心，加強基礎建設、人才培育及產業創新，並積極爭取與臺灣企業深化合作。他強調，台積電赴熊本設廠不僅帶動日本半導體產業發展，也為臺日合作開創新契機。

副團長河野指出，九州與臺灣地理相近，雙方交流頻繁，且九州擁有適合製造業發展的環境，未來應深化產業鏈合作，共創更具競爭力的產業生態系。

經濟部補充，雙方也討論未來半導體、AI、電動車等領域的供應鏈合作，並同意透過「以大帶小」模式，共同促進中小企業進軍國際市場。

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