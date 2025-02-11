光隆精密嘉義新廠動土 預計明年第2季完工

光隆精密-KY嘉義馬稠後新廠今天舉行動土典禮，預計2026年第2季完工，做為公司在台灣的主要生產基地。（光隆精密提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕光隆精密-KY（4581）嘉義馬稠後新廠今天舉行動土典禮，預計2026年第2季完工，做為公司在台灣的主要生產基地。

光隆精密新廠位於嘉義縣政府馬稠後產業園區，標得嘉義縣政府馬稠後產業園區土地，總共5253坪，第一期將投入約6億元建造。

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總樓地板面積3024坪，規劃建置智慧自動化生產動線，提升生產產能及效率，並規劃自設太陽能光電設備，導入綠電，邁向永續目標。

面對傳統製造業日益嚴峻的經營環境，光隆精密-KY董事長呂皇甫強調，除既有材質鑄鐵加工外，未來將擴展到鋁、鋅、鋼等加工，提升精密加工能量。

同時藉由群聚效益擴展電子業相關新客戶，此次擴大投資，不僅展現了企業積極轉型、勇於挑戰的決心，更體現了對未來發展的長遠規劃。

今天新廠由呂皇甫親自主持動土典禮，嘉義縣政府經濟發展處秘書林豐洲、嘉義縣工策會總幹事戴光宗、鹿草鄉鄉長嚴珮瑜等人擇吉時持金鏟動土。

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