KKBOX迎接20週年 風雲榜演唱會前進高雄巨蛋

KKBOX宣布，「第20屆KKBOX風雲榜」由新生代全能偶像黃偉晉（右）擔任主持人。左為科科科技亞太事業區暨KKBOX總經理葉展昀。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土音樂串流平台KKBOX今年迎接成立20週年，宣布年度盛會「第20屆KKBOX風雲榜」將攜手海內外18組音樂人，由金曲歌后蔡健雅擔任風雲大使，4月19日在高雄巨蛋熱鬧登場，今日則舉辦風雲榜記者會。

展望未來，科科科技亞太事業區暨KKBOX總經理葉展昀表示，極度熱愛聽歌的「核心粉絲」是串流平台的成長關鍵，KKBOX將藉由與偶像團體合作的「超級粉絲計畫」、強化通路商合作、最佳化服務品質等，持續提升核心粉絲成長；並仍將以台灣市場為起點，邁向日本、新加坡、香港等海外市場。

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葉展昀今也分享音樂市場的變遷指出，音樂產業正邁入分眾時代的新常態，曲風的多樣性、快速的歌曲產製以及國際化趨勢，充分展現各種類型的音樂皆能在市場中找到獨特定位與聽眾，讓創作者更有機會脫穎而出。

葉展昀說，KKBOX今年的風雲榜以「綻放」為主題，完整詮釋了百花齊放的音樂現象，未來 KKBOX 將持續推動產業創新與國際化發展，並期待能攜手創作者與聽眾邁向精彩的下一個20年。

針對KKBOX成長，葉展昀也表示，KKBOX近2年平均每天增加7至8萬首歌曲，以一年超過2800萬首歌曲的發行量高速成長中，華語音樂更是有破千倍的驚人成長。同時，近10年 KKBO 的用戶每人平均每週聽歌時間接近翻倍，在華語歌曲收錄上曲風多樣性也明顯大幅提升。

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