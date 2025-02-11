美國缺蛋 Costco、Trader Joe's限購雞蛋數量

美國禽流感造成雞蛋短缺，好市多（Costco） 和喬氏超市（Trader Joe's）限制顧客購買雞蛋數量。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國由於禽流感造成雞蛋短缺，好市多（Costco）和喬氏超市（Trader Joe's）等零售商正限制顧客購買的雞蛋數量。

一家連鎖雜貨店的發言人告訴CNN，由於雞蛋供應持續存在問題，目前限制全國所有Trader Joe's 門市每位顧客每天的雞蛋購買量為一打。該連鎖店在全美擁有約600家分店，希望這些限制將有助於確保盡可能多的需要雞蛋的顧客，能夠購買到雞蛋。

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Costco證實，限制顧客每次購買三包雞蛋，原本這些雞蛋通常以兩打或四打一箱的形式出售。

其他雜貨店也紛紛效法，雖然其門市沒有實施全國性限制，但部分門市「根據供應情況選擇限制購買數量」，一位零售商發言人表示，每位顧客每次只能購買兩打雞蛋。

受禽流感影響，雞蛋價格近期大幅上漲，去年禽流感導致超過4000萬隻蛋雞死亡。由於供應短缺，光是去年11月至12月，雞蛋價格就上漲14%。根據美國農業部預測，今年雞蛋價格還會上漲20%。





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