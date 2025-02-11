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包辦免費住宿！這工作「只需做半年」就能拿103萬薪水

2025/02/11 18:52

英國蘇格蘭的漢達島（Handa Island）能欣賞壯麗的風景並觀察鳥類、鯨魚和海豚。（翻攝自網路）英國蘇格蘭的漢達島（Handa Island）能欣賞壯麗的風景並觀察鳥類、鯨魚和海豚。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕一份獨特的工作出現了，外媒報導，英國蘇格蘭的漢達島（Handa Island）正開放應徵「島嶼管理員」的工作，管理員將自3月開始，只需工作6個月並且包辦免費住宿，薪資高達25600元英鎊（約新台幣103萬元），申請者需具備環境保護與動物管理能力，也要適應獨自待在荒島的挑戰。

根據《The Mirror》報導，漢達島是由蘇格蘭野生動物信託基金會管理，儘管島上沒有永久居民，卻每年仍吸引約8000名遊客來此欣賞壯麗的風景並觀察鳥類、鯨魚和海豚。

該職位描述強調，只有適應「高度社交」環境的人才適合申請，至於想要遠離城市生活、享受安靜的人則被排除在外，申請資格還需要有效的駕照和車輛通行證。

對某些人來說，這聽起來像是一次夢幻般的6個月度假，但島嶼管理員的角色不容小覷。他們的任務是監測當地海鳥數量、維護建築物以及確保島上遊客的健康和安全，成功的申請者還將管理一個志工團隊。

這份工作提供免費住宿，但生活條件卻相對艱困，管理員每週都要前往島外清洗衣物或更換氣瓶；且缺乏餐飲設施，登島者必須自行準備食物和飲用水。

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