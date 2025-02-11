鴻呈越南擴建高速線廠房 GB300用線已送樣

鴻呈董事長簡忠正說，今年整體訂單狀況樂觀，由於客戶需求旺盛，增進供應鏈管理能力會是後續營運的重點之一。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠鴻呈（6913）因應AI伺服器高速線的強勁需求，今年首季於越南河內、北寧展開擴產工作，預期輝達（NVIDIA）GB200伺服器傳輸線第2季末至第3季初放量，GB300樣品也已經送出，全年營運目標年增雙位數百分比。

鴻呈去年第4季自結每股盈餘（EPS）1.95元，季增74.1%、年增572.4%，2024全年自結每股盈餘4.76元、年增56.06%。從各項產品營收貢獻比重來看，機能材料25.84%、伺服器與資料存取21.1%、5G通訊應用18.23%、工業應用16.12%、車載與車聯網6.54%、醫療設備儀器2.02%、能源系統應用0.39%，其他9.75%。

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而從2024年連接線組營收比重來看，伺服器與資料存取使用的連接線佔28%、工業應用連接線佔22%、車載與車聯網9%、醫療設備儀器3%、能源系統應用1%，5G通訊應用與其他連接線合計達38%。

鴻呈總經理林星宏表示，公司今年將繼續進行「iSMART」產品策略。（記者方韋傑攝）

鴻呈總經理林星宏表示，公司今年將繼續進行「iSMART」產品策略，深耕現有工控產業的生意，開發潛在新客戶，並針對AI伺服器、水冷與浸沒式系統持續開發新技術與新產品，同時聚焦車載領域、強化車隊管理用線，以提供鍪體解決方案。

鴻呈董事長簡忠正說，今年整體訂單狀況樂觀，由於客戶需求旺盛，增進供應鏈管理能力會是後續營運的重點之一，旗下用於支應客戶需求的產能將在第2季完成80%，第3季達到100%，目前中國5條、越南2條高速線產線今年會各再增加3、4條。

簡忠正提到，GB200用線訂單將從下月起開始增量，至於外界關心的GB300用線會從3月、4月執行首階段的產線準備，由於新的伺服器架構具備一定的困難程度，原廠委託設計製造商（ODM）尚有需要克服難題，不過預期第3季能夠開始正式交貨。

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