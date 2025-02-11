特力屋以每股38元辦理增資 目標3年內掛牌

特力集團旗下特力屋將辦理現金增資，最快明年、最晚3年內IPO，將成為特力集團第一個登上資本市場的子公司。（取自特力屋粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕特力（2908）集團旗下特力屋將辦理現金增資，預計募集9.88億元資金，為上市櫃掛牌做準備，特力表示，特力屋最快明年、最晚3年內IPO，將成為特力集團第一個登上資本市場的子公司。

特力表示，此次特力屋現增預計發行2600萬股，每股價格38元，由原股東與員工認購，其中原股東認購85%，員工認購15%，現金增資認股基準日為3月4日。

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特力董事會及重要子公司力秋（股）公司董事長已決議放棄認購特力屋現金增資股份，由公司全體股東認購。

特力屋增資後資本額將由7億元增加為9.6億元，特力的持股也將由100%降為72.92%。

特力集團去年合併營收為367.7億元，年增3.7%，其中貿易事業體營收達197億元，年增4.4%，零售事業體營收約170億元。

特力集團去年就將旗下零售事業體分割為特力屋、HOLA特力和樂、hoi!好好生活及特家代理業務等4事業。

特力屋目前在全台共有63家分店，包括28家大型店及35家社區店，去年營收達近百億元，是特力規模最大的子公司。

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