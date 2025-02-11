晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

特力屋以每股38元辦理增資 目標3年內掛牌

2025/02/11 18:11

特力集團旗下特力屋將辦理現金增資，最快明年、最晚3年內IPO，將成為特力集團第一個登上資本市場的子公司。（取自特力屋粉絲頁）特力集團旗下特力屋將辦理現金增資，最快明年、最晚3年內IPO，將成為特力集團第一個登上資本市場的子公司。（取自特力屋粉絲頁）

〔記者楊雅民／台北報導〕特力（2908）集團旗下特力屋將辦理現金增資，預計募集9.88億元資金，為上市櫃掛牌做準備，特力表示，特力屋最快明年、最晚3年內IPO，將成為特力集團第一個登上資本市場的子公司。

特力表示，此次特力屋現增預計發行2600萬股，每股價格38元，由原股東與員工認購，其中原股東認購85%，員工認購15%，現金增資認股基準日為3月4日。

特力董事會及重要子公司力秋（股）公司董事長已決議放棄認購特力屋現金增資股份，由公司全體股東認購。

特力屋增資後資本額將由7億元增加為9.6億元，特力的持股也將由100%降為72.92%。

特力集團去年合併營收為367.7億元，年增3.7%，其中貿易事業體營收達197億元，年增4.4%，零售事業體營收約170億元。

特力集團去年就將旗下零售事業體分割為特力屋、HOLA特力和樂、hoi!好好生活及特家代理業務等4事業。

特力屋目前在全台共有63家分店，包括28家大型店及35家社區店，去年營收達近百億元，是特力規模最大的子公司。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財