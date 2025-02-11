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台中700億「超級蛋黃區」27日將標售 有這條件者才可望投標

2025/02/11 18:13

「超級蛋黃區」水湳經貿園區包括會展中心等重大建設完成帶動地價上升。（市府提供）「超級蛋黃區」水湳經貿園區包括會展中心等重大建設完成帶動地價上升。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市27日將標售總值逾700億的水湳經貿園區、13、14期重劃區土地，引發關注，地政局今再強調，水湳經貿園區等還有200億開發貸款待償，每月支出數千萬利息，依法處分土地償還貸款，與全國作法一致；因中央打房購地貸款限4成，且標得土地後須在18個月內動工興建，估須是「資金相對充足者」才有辦法參與投標。

台中27日將辦理史上單次總價最高土地標售，標售底價總值747億9572萬的133筆土地，但在地議員驚曝，台中市長盧秀燕上任過去6年來賣地共700餘億，今年竟一口氣要出清逾700億土地，甚至水湳經貿園區單坪土地標價破300萬，痛斥將成「定錨效應」，撐高周邊地價更連動拉高房價；且未來新財劃法下台中可增加262億收入，看不到現在標售水湳等精華地的急迫性，質疑盧秀燕任期剩不到兩年，「為何急於變賣家產」。

地政局長吳存金指出，以水湳經貿園區為例，市府投入數百億興建包括台中國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心、台中流行影音中心等，開發成本借貸逾二百億未償，加計13、14期也有開發成本，每個月利息支出數千萬元，全國包括六都等都有標售抵費地及配餘地「欠債還錢」，還款後若還有盈餘就持續作開發建設台中市。

外界質疑這次標售地價特別高，吳存金指出，今值不動產市場成熟才釋出標售，標售地價由估價師依區段市場行情等專業評估，同區民間配回的土地已有一坪逾300萬元的行情，估價師所估的標售底價與市場相符，且已往台中市標脫價格溢價比約5%，也符合市場價位。

因這次標售包括水湳區的等精華土地被視為「超級蛋黃區」，標售競爭可期，但吳存金透露，配合中央打房，資金籌措彈性未若已往，已往購地貸款可能達7、8成，如今限貸4成，且標到土地後須在18個月內申請建照動工，沒有屯地養地的操作空間，要有相對充足資金且能精準估算財務計畫者較可能參與投標。

外界質疑盧秀燕任期剩不到兩年此時賣地的時機，吳存金再強調，是基於相關區段公共設施投資已屆完成須做財務結算，「把該還的還完」，且水湳有80餘處土地，這次預計標售54處，一切合法，跟市長任期毫無關係。

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