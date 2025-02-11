台股無懼關稅漲逾百點 台幣量縮微升收32.835元

新台幣量縮微升收32.835元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股無懼關稅戰衝擊，大漲百餘點作收，新台幣兌美元匯率則觀望中微升0.4分，收32.835元，成交量11.825億美元。

美國總統川普簽署行政命令，對所有進口鋼鐵、鋁加徵25%關稅，並強調這項關稅「沒有例外與豁免」，不過台灣鋼鐵早在川普首任期就已經課稅，如今川普一視同仁，對台廠反而有利。

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台股今日延續昨日漲勢，大漲131.91點，收在23384.05點，三大法人合計買超118.6億元。其中，外資轉賣為買，買超台股93.02億元。

新台幣匯價今日以32.84元、貶值0.1分開出，盤中最高升抵32.811元、最低32.858元，市場觀望氣氛濃厚，波動不大。市場靜待今明兩日聯準會主席鮑爾在國會的聽證會以及美國最新的通膨數據。

觀察主要亞幣走勢有升有貶。根據央行統計，美元指數今日小漲0.09%、日圓升值0.14%、台幣微升0.01%、人民幣持平、新幣貶0.12%、韓元貶0.03%。

匯銀人士指出，川普對進口鋼鐵課稅對台衝擊不大，但市場關切的是下一波課稅對象是否會指向台灣半導體，另外，川普無差別課徵關稅恐推升全球通膨，聯準會降息更加謹慎，支撐美元續在高位整理，非美貨幣短期內難有表現，台幣續在32.8元附近整理機會較大。

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