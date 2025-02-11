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金價後市看這1關鍵因素 從避險轉向戰略資產

2025/02/11 17:24

在美國總統川普關稅巨大不確定性緩解下，黃金正從避險產品向戰略資產轉型。（資料照）在美國總統川普關稅巨大不確定性緩解下，黃金正從避險產品向戰略資產轉型。（資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金週二（11日）自高位2942.7美元快速下挫30美元，來到2905美元，其後又反彈至2925美元附近整理。investing.com報導指出，在美國總統川普關稅巨大不確定性緩解下，黃金正從避險產品向戰略資產轉型。

根據世界黃金協會最新發佈的數據顯示，全球實物黃金ETF在2025年的第一個月實現資金淨流入，全球黃金ETF總資產管理規模升至2940億美元，再創紀錄水準。

儘管短期波動加劇，但中期行情而言，美國總統川普的關稅政策仍是首當其衝。統川普周一宣佈對所有進口鋼鐵和鋁產品徵收25%的關稅，並將於未來兩天宣佈更多的關稅舉措，市場對通膨上升、經濟增長放緩擔憂升溫，資金湧入黃金尋求避險。

金價短線巨震並不令人意外，可能因短期獲利了結所致。金價昨攀升至歷史高位升至時段高位2942美元，自今年1月1日以來累計漲幅超12%。

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