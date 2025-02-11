去年期貨商獲利創新高 期貨公會4大策略迎蛇年

期貨公會今日舉辦新春餐敘。圖為理事長陳佩君。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕去年期貨商營運表現不俗，期貨交易量、期貨商獲利雙雙創下新高，期貨公會理事長陳佩君今日指出，今年期貨公會促進商品多元化、提升期貨商經濟效益等共4大策略，讓期貨市場持續邁向共榮。此外，期貨公會積極推動期貨ETF商品開放，已獲主管機關正面回應。

期貨市場近年日益蓬勃，去（2024）年期貨交易量達3.95億口，全體期貨商獲利則達142.15億元，皆創下歷史新高。陳佩君今日於新春餐敘中指出，期貨公會在推動期貨業發展、提升市場競爭力方面也有多項成果，展現產業持續進步的動能。

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去年政府規劃「亞洲資產管理中心」政策願景，陳佩君也曾公開支持，她今日細數，過去一年期貨公會積極推進商品創新，包含建議期交所將個股期貨納入夜盤、推出微型台指期，也積極推動開放期貨ETF商品；同時取消70歲以上交易人開戶限制，同時強化保護，也與刑事警察局、法務部調查局簽署MOU，打擊金融詐騙。

而展望今年，陳佩君說，期貨公會將持續優化制度提升期貨商國際競爭力、推動新商品，並在打擊詐騙、資安防護及永續金融各面向繼續努力，細數共有4大策略，期望推動台灣為亞洲資產管理中心，策略包含：

１、商品多元化：建議期交所持續推出更多符合市場需求的期貨商品。

２、提升期貨商經營效益：與主管機關溝通調整ANC（調整後淨資本額）計算方式，提升資金運用彈性。

３、強化交易安全與資安防護：響應政府「打詐政策」，精進防詐措施，也提升期貨商資安防護機制，確保交易安全。

４、強化人才培育：因應市場變遷，工會將積極培養新一代人才，為期貨業注入更多心血。

陳佩君表示，期貨公會的使命不僅是依循政策推動各項工作，更將因應金融環境變遷及主動瞭解業者實務運作面臨問題，積極研訂對策；同時，在政策推動過程中做好橋梁與協助的角色，協助主管機關及期交所推展政策，亦扮演業者與主管機關、周邊單位的溝通橋樑，凝聚共識，集結群力共促期貨市場蓬勃發展，為台灣期貨市場創造更具競爭力的發展環境。

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