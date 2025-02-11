名師解盤》容逸燊：指數若在23000點上強勢整理 後續仍是多頭格局

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

加權指數今天上漲131點，成交量近期維持3500億到4000億左右，市場除了等待川普關稅進一步動態，台積電本周也將要在美國召開董事會，後續對於美國設廠的進度，以及今年配息會不會提升至每季5元，成市場上關注重心。

權值股廣達、鴻海繼續進行反彈，最近其美超微強勢表態下，AI伺服器以及輝達股價稍進行反彈，AI今年趨勢是從雲端走向終端，未來非常多的本地端運用，如工具機、工業電腦，甚至消費性電子，都是今年AI可以注意的重心，川普在本週關稅第一槍是從各國關稅，轉移到以產品劃分，首先針對鋼鐵跟鋁課徵25%關稅，首當其衝就是在中國、加拿大、墨西哥、巴西等原物料的產區，相對可能會受關稅影響，今天談到2027大成鋼，因為在美國營收占比4分之1，最近股價走強，已經從低點漲了快要50%到今年高點，今天留上影線，創2021年來最大量，後續靠關稅能不能讓鋼價走揚，這個值得留意。

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機器人族群亞光、上銀，今天漲幅都來到6%，亞光一度漲停，後來被打開，相對也帶動過去一段時間，休息整理比較久的所羅門，漲幅4%，全球傳動漲幅接近3%以上，所以看到今年邊緣AI確實是AI後續發展的趨勢，CPO族群今天比較強勢的，在6442光聖和3450聯鈞，但進入到3月底年報公布前，特別要注意，CPO營收獲利數字跟不上的話，在年報公布之前，可能會法人調節，漲多營收相對比較清淡的族群，最後等待拉回量縮再進入布局，台股若持續維持在23000點之上的強勢整理，後續仍是多頭格局，今年雖然有川普的關稅變數，但可以看到市場上反應，已經越來越鈍化，表示關稅實質上是川普達成「美國優先」的手段，並不是最終課稅目的，可以趁利空拉回持續布局，利多或乖離較大時，順勢調節出場。

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